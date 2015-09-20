Джемилев: акции против блокады в оккупированном Крыму координировала российская полиция

Об этом он сообщил журналистам в воскресенье, 20 сентября, на пропускном пункте Чонгар, передает Радио Свобода.

«Как мне сообщили, там собралось около 25-30 человек, среди них где-то 5-6 крымских татар. Некоторые полностью зависимы от власти или от каких-то коррупционных структур. Ну, бросали там какие-то камни. Направляла их полиция, но, когда в поселке начали собираться крымские татары возле домов, они разбежались», – сказал Джемилев.

Читайте такжеЧубаров: за "продуктовой блокадой" оккупированного Крыма может последовать энергетическая

В Симферополе и Бахчисарае члены ранее неизвестной организации «Народный самоконтроль», которая называет себя «крымскотатарской», провели акции против «продовольственной блокады» Крыма и ее инициаторов – лидеров крымских татар Мустафы Джемилева, Ленура Ислямова и Рефата Чубарова. В Бахчисарае протестующие пикетировали дом Мустафы Джемилева, а в Симферополе – офисы компании «СимСитиТранс» и телеканала ATR, принадлежащих Ислямову. Во время акции они забросали яйцами портреты лидеров крымских татар и сожгли американский флаг.