Неделя в цифрах

1 народный депутат – представитель Радикальной партии Игорь Мосийчук – был лишен депутатской неприкосновенности. Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест. Генеральная прокуратура инкриминирует Мосийчуку 5 статей Уголовного кодекса Украины.

3 направления – Каланчак, Чаплинка и Чонгар – были заблокированы в воскресенье. Так началась блокада админграницы с оккупированным Крымом крымскими татарами, которая, по плану, пройдет в три этапа. По информации Меджлиса крымскотатарского народа, в первый день в блокировании примут участие, по меньшей мере, 1 000 человек.

3 кандидата, как минимум,могут претендовать на должность руководителя Аппарата Верховной Рады после отставки Валентина Зайчука, сообщил спикер парламента Владимир Гройсман. Народные депутаты смогли уволить Зайчука с должности руководителя Аппарата ВР только с пятой попытки.

8,3 балла составила магнитуда землетрясения, произошедшего в Чили, сообщают иностранные СМИ. Власти сообщили об угрозе цунами, в связи с чем была объявлена эвакуация в некоторых прибрежных районах страны.

25 новых патрульных полицейских из 2 000, приступивших к работе с 24 июля, были уволены в Киеве, сообщают в МВД.

34 руководителя местных органов власти получили выговоры от Кабинета министров Украины в связи с наличием задолженности по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы, сообщают в правительстве. Общий объем задолженности составляет 53,4 млн грн.

45% украинцев намерены принять участие в голосовании на местных выборах 25 октября, еще 24% отмечают, что, скорее всего, будут голосовать, говорится в социологическом исследовании, проведенном компанией GFK Ukraine. Кроме того, 13% респондентов не планируют голосовать, а 10% пока не определились по этому вопросу. В то же время, согласно данным социологической службы Центра Разумкова, 48,3% украинцев считают, что партии не представляют их интересов.

56 военнослужащих Национальной гвардии, которые получили ранения во время событий 31 августа возле Верховной Рады остаются в медицинских учреждениях Киева, сообщают в пресс-службе НГУ. По информации МВД, к теракту под Верховной Радой непосредственно причастны 3 человека.

70% родителей школьников и 68% педагогов не поддерживают идею введения в Украине 12-летней системы общего среднего образования. Таковы результаты опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива.

73 страны мира из 193 членов ООН поддержали инициативу воздержания от права вето в Совете безопасности ООН в случаях, когда конфликты приобретают особую жестокость, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев.

170 россиян, воевавших на стороне «Исламского государства», погибли за время существования этой террористической организации, сообщают российские СМИ со ссылкой на председателя научно-консультативного совета при Антитеррористическом центре государств-участников СНГ. При этом, согласно данным Национального антитеррористического комитета, в Сирии в рядах группировки «Исламскоегосударство»воюют от 800 до 1500граждан РФ.

239 народных депутатов Украины проголосовали за правительственный закон, определяющий датой начала временной оккупации 20 февраля 2014 года.

388 физических и 105 юридических лиц попали под украинские санкции, направленные против России. Позже Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложение президента Петра Порошенко о снятии санкций с 6 иностранных журналистов.

910 объектов недвижимости групп А, Д и Ж сформировал Фонд государственного имущества для проведения малой приватизации, сообщают в ведомстве.

1 435 жалоб на действия судей поступили Высшему совету юстиции (ВСЮ), начиная с лета текущего года, сообщают в ведомстве. 425 из поступивших жалоб уже распределены между членами ВСЮ.

80 000 действующих чиновников на сегодняшний день проходят проверку в соответствии с законом «Об очистке власти», сообщают в Министерстве юстиции.

100 000 гривен вознаграждения обещает Служба безопасности Украины за информацию о нападении на мобильную группу, расстрелянную в ночь на 2 сентября на Луганщине, сообщают в пресс-службеведомства.

1 483 119 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма находятся на учете структурных подразделений социальной защиты населения Министерства социальной политики Украины, сообщают в ведомстве. Денежная помощь от государства назначена почти 490 500 семей. В то же время, по данным Межведомственного координационного штаба, с временно оккупированной территории и районов проведения АТО в другие регионы переселены 949 557 человек.

2 800 000 семей в Украине назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщают в Минсоцполитики. План по назначению субсидий в полномобъемевыполняют Сумская, Кировоградская, Житомирская, Винницкая и Донецкая области.

150 000 000 долларов составила сумма сделки при покупке украинского стартапа Looksery американской компанией, сообщают СМИ.

4 400 000 000 долларов инвестиций требуется для импортозамещения тепличных овощей в России, отмечает президент Национального союза производителей овощей РФ Сергей Королев. Он напомнил, что взимнеевремя до 70% овощейв России - этоимпорт.

5 000 000 000 долларов могут составлять ежегодные затраты России на поддержку непризнанных государств, подсчитали аналитики частной разведывательно-аналитической компании Stratfor. По данным Bloomberg, на счета самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Российская Федерация каждый месяц перечисляет около 37 000 000 долларов только на выплаты пенсий.

Маргарита Андреева