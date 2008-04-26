В Пасхальную ночь Президент побывает в храмах четырех конфессий (график)
22:24, 26 апреля 2008Политика
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Все мероприятия будут в прямом эфире
В ночь с 26 на 27 апреля Президент Украины Виктор Ющенко примет участие в Пасхальных мероприятиях.
В 23.00 В.ЮЩЕНКО посетит Пасхальное Богослужение во Владимирском соборе (УПЦ КП).
В 00.10 27 апреля глава государства посетит Богослужение в храме Василия Великого на Львовской площади (УГКЦ).
В 1.00 Президент будет присутствовать на Богослужении в Андреевском храме (УАПЦ).
В 2.00 В.ЮЩЕНКО посетит Богослужение в Свято-успенской Киево-Печерской Лавре (УПЦ МП).
Все мероприятия будут транслироваться в прямом эфире НТКУ.
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