Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО передал Благодатный огонь представителям Церквей и делегациям из областей Украины. Церемония состоялась в Софиевском соборе в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая в Софии, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Благодатный огонь верующие везут в разные страны мира как великую святыню. “Из Иерусалима Благодатный огонь прибыл в Украину. Он является свидетельством присутствия Бога, его мощной животворной силы. Он является знаком воскресения Христового”, - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО поздравил всех с Пасхой. Глава государства поблагодарил Бога за прощение, защиту и поддержку. “Откроем свои души для добра и любви. Пусть Пасхальные праздничные дни наполнятся нашей гордостью за величие нашей родной земли, радостью за возрождение нашей украинской нации, за добытую свободу и государственность”, - сказал глава государства.

Он попросил у Бога, что Благодатный огонь защитил украинские семьи, жилища и всю Украину. “Я прошу у Господа милости и благодати, духовной силы и счастливой судьбы для каждого из вас, для всего нашего украинского народа”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

На церемонии присутствовала семья Президента, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА, глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ и другие представители власти.

Благодатный огонь получили, в частности, предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ и глава Украинской греко-католической церкви, верховный архиепископ Любомир (ГУЗАР).

В то же время, как сообщил УТ-1, представители УПЦ Московского патриархата привезли Благодатный огонь отдельным самолетом еще в 19.00.