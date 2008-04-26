БЮТ обжалует в Конституционном Суде 10 указов Ющенко

Блок Юлии Тимошенко обратился в Конституционный Суд относительно Указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о назначении исполняющих обязанности глав районных и областных администраций. Об этом сообщил «Украинской правде» назначенный правительством и.о. председателя Фонда государственного имущества Украины Андрей ПОРТНОВ.

"Мы обжалуем указ, которым Президент предоставил себе право назначать и.о. председателей районных и обладминистраций. Мы ставим под сомнение все его кадровые назначения относительно председателей районов и областей, которые были сделаны без представления премьер-министра", - сказал политик.

В целом, по словам А.ПОРТНОВА, за последние две недели депутаты БЮТ обратились в КС с представлениями относительно около 10 указов Президента и законов Украины, которые противоречат Конституции и наделяют Президента не свойственными ему полномочиями.

В частности, он сообщил, что БЮТ обжалует указы о мероприятиях по обеспечению и функционированию рынка природного газа и топливно-энергетических ресурсов, указ о мероприятиях по развитию автомобильных дорог, о безотлагательных мерах по развитию города Киева, о мероприятиях по благоустройству добычи янтаря и совершенствования горных отношений.

Кроме того, по его словам, депутаты БЮТ просят КС упразднить несколько положений закона о телекоммуникациях, закона о рынке финансовых услуг и закона о природных монополиях, которые, по мнению депутатов, "не соответствуют Конституции в части кадровых назначений руководителей соответствующих национальных комиссий".

Отвечая на вопрос, что, судя по вышесказанному, Президент не устраивает правительство лишь в части кадровых назначений, А.ПОРТНОВ ответил: "Нас не устраивают кадровые назначения, но больше нас не устраивают экономические поручения, которые Президент не уполномочен давать, вмешательство СНБО в работу правительства, наделение Секретариата Президента дополнительными полномочиями и самоуполномочивание Президента своими же указами".

"Если Конституционный Суд признает указы неконституционными, то это будет означать юридическую и документальную фиксацию незаконных действий Президента. И это по-разному может отразиться на последующей карьере Президента Украины", - прибавил А.ПОРТНОВ.