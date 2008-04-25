Если бы выборы в Киеве состоялись сегодня (опрос)

За Виталия КЛИЧКО на выборах мэра Киева готовы проголосовать 24,6% опрошенных киевлян.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного ООО “Инмарк-информация и маркетинг” с 18 по 23 апреля, обнародованные сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

На втором месте – нынешний мэр столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ - 20,7%. У Виктора ПИЛИПИШИНА - 5,8%, Александра ТУРЧИНОВА - 5,7%, Александра ОМЕЛЬЧЕНКО - 5,1%, Николая КАТЕРИНЧУКА - 4,5%, Олега ТЯГНИБОКА – 1,3%, Дмитрия АНДРИЕВСКОГО -1,1%.

Против всех готовы проголосовать 3,3%, тяжело ответить – 23,7%.

По данным опроса, на выборах в Киевсовет лидером является Блок Юлии ТИМОШЕНКО - 23,2%.

За Блок Виталия Кличко готовы проголосовать 14,1%, Блок Леонида Черновецкого -13,2%, Блок “Наша Украина – Народная самооборона” - 4,6%, Блок Александра Омельченко - 4%, Партию регионов -3,8%, Блок Николая Катеринчука - 3,4%, Блок Литвина - 3,2%, Коммунистическую партию - 2,9%, блок ”Гражданский актив Киева” - 2,1%, Социалистическую партию - 2%, за другие политические силы - 2,2%, против всех - 2,9%. Тяжело было ответить 18%.

Как отметил на пресс-конференции научный эксперт ООО “Инмарк-информация и маркетинг” Константин КОРЖ, значительная часть респондентов (22,2%) еще не определились, за кого они будут голосовать на досрочных выборах мэра Киева. Среди них 41,4% являются сторонниками БЮТ на выборах в местные советы.

По словам К.КОРЖА, наиболее нестабильной группой в электоральных вкусах является средняя возрастная группа (30-45 лет). Он отметил, что именно в этой группе больше всего респондентов, которые не определились.

ООО “Инмарк-информация и маркетинг” опросило 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 3,2%.