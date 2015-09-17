Фельдман призвал к честной борьбе на выборах

Об этом он заявил сегодня в Киеве на съезде политической партии «Наш край».

«Осознавая всю тяжесть последствий для общества разрастания заразы радикализма и экстремизма, мы обращаемся ко всем участникам избирательной кампании: не допускать бессовестного политиканства и науськивания одной части общества на другую. Предвыборная борьба – это соревнование за мандат на право представлять интересы людей в органах власти, а не война на взаимоуничтожение», - отметил Александр Фельдман.

Также народный депутат заявил о принципиальной позиции ПП «Наш край» относительно ведения предвыборной агитации.

«Акцентирую внимание на следующем: мы, как новая созидательная по своей сути политическая сила, которая впервые участвует в избирательном процессе, должны позаботиться об утверждении в обществе цивилизованных стандартов ведения предвыборной борьбы», - сказал в своем обращении Александр Фельдман.