БЮТ предупредил Ющенко о сюрпризе после праздников

После майских праздников Блок Юлии Тимошенко внесет на рассмотрение Верховной Рады Украины свой проект изменений в Конституцию, предусматривающий парламентскую форму правления в государстве.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил один из лидеров БЮТ, вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

Комментируя вчерашнее заявление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно наличия у одной из политических сил своего варианта конституционных изменений, А.ТУРЧИНОВ сказал, что такие изменения разрабатывает БЮТ.

«Мы не ждем, что кто-то за нас будет разрабатывать Конституцию, и поэтому создали рабочую группу», - сказал он.

А.ТУРЧИНОВ пообещал, что уже после майских праздников, после того как парламент возобновит свою работу, БЮТ публично представит свой проект изменений в Основной Закон.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли там предлагаться парламентская форма правления, он ответил: «Я надеюсь, что да».

При этом А.ТУРЧИНОВ опроверг информацию о ведении представителями БЮТ переговоров с Партией регионов. По его словам, нецелесообразно вести переговоры с другими политическими силами до официального внесения законопроекта на рассмотрение парламента.