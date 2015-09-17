Козаченко назвала количество люстрованных чиновников

Об этом в эфире hromadske.tv заявила глава департамента Министерства юстиции по люстрации Татьяна Козаченко.

«В Украине нет такой статистики, сколько людей попадает под запреты. Я могу говорить только тогда, когда к человеку должен применяться закон, но он не хочет уходить по собственному желанию и находится на государственной службе, не уволился до этого. И тогда она увольняется на основании закона. И именно тогда это лицо вносят в единый реестр применение запретов. Таких лиц сейчас в реестре около 700», - рассказала Козаченко.

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Закон об очищении власти предусматривает люстрацию граждан, занимавших государственные посты во время президентства Виктора Януковича. Законом в том числе, ограничивается право для высокопоставленных чиновников режима Януковича занимать должности в органах государственной власти на 10 лет, для других - пять.

Как сообщал Униан ранее, министр юстиции Украины Павел Петренко считает, что на местном уровне происходит саботаж люстрации. Министр призвал общественных активистов и журналистов сигнализировать в Общественную люстраційної совета при Минюсте о фактах игнорирования автоматической люстрации.