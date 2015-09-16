Оппозиционный блок проведет тайный съезд - СМИ

Об этом сообщил источник в Оппозиционном блок, передает "Украинская правда".

По словам собеседника, съезд сначала должен был проходить на улице Волошской, где расположен офис Оппоблока, однако в последний момент его перенесли на Мечникова. Съезд должен состояться в закрытом режиме.

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По словам собеседника, накануне съезда, депутатам, которые входят во фракцию, но не являются членами партии, рассылали специальные формы для вступления в Оппозиционный блок.

В подтверждение своих слов собеседник переслал тексты сообщений, которые рассылались.

В то же время пресс-секретарь оппозиционного блока Людмила Ковалевская не подтвердила информацию о съезде.