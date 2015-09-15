Гройсман прокомментировал нежелание Рады уволить Вощевского с поста вице-премьера

Об этом он заявил в ходе заседания Рады, передает корреспондент УНИАН.

"Мне кажется, что у нас в коалиционном правительстве появился оппозиционный вице-премьер. Я думаю, что мы не должны абсолютно демократические процедуры превращать в то, что сейчас пытаются сделать", - заявил спикер.

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Как сообщал УНИАН, 1 сентября Вощевский заявил, что слагает с себя полномочия вице-премьер-министра, поскольку выдвинувшая его фракция парламента – фракция Радикальной партии заявила о выходе из коалиции.

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9 сентября президент Украины Петр Порошенко на расширенном заседании правительства призвал Кабинет министров и Верховную Раду удовлетворить заявление вице-премьер-министра об отставке.

Сегодня нардепы дважды провалили голосование за отставку вице-премьера Вощевского.