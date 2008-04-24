У Томенко создается впечатление, что Балога хочет объявить Ющенко вне закона

Народный депутат Украины Николай ТОМЕНКО прогнозирует, что большинство политических сил в парламенте не поддержит концепцию новой Конституции, предложенную членам Национального конституционного совета, которым, по сути, предлагается «так называемое „триединое” сочетание в одном лице полномочий Президента и реального руководителя судебной и правоохранительной систем».

Об этом Н.ТОМЕНКО сказал на пресс-конференции в УНИАН, комментируя розданную вчера членам Национального конституционного совета „Концепцию системного обновления конституционного регулирования общественных отношений в Украине”, содержащую разработку новой редакции Конституции Украины.

По его словам, скорее всего, парламент пойдет по пути не создания нового Основного Закона, а внесения изменений в действующую Конституцию с целью решения двух главных сегодняшних проблем – ликвидации многовластия в Украине и недопущения концентрации власти в руках одного человека.

Н.ТОМЕНКО считает, что этой концепцией „Секретариат Президента планирует объявить Виктора ЮЩЕНКО вне закона, и ему предлагают быть одновременно Президентом, прокурором и судьей.” По его словам, этот документ подготовлен рабочей группой, в которую входили, преимущественно, работники Секретариата Президента. Депутат заметил, что в группе реально не работали представители Блока Литвина, Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов. Он считает, что такую концепцию новой Конституции, “фактически, можно считать версией Секретариата Президента”.

По словам Н.ТОМЕНКО, после анализа концепции “создается впечатление, что Секретариат Президента планирует объявить Виктора ЮЩЕНКО “вне закона”. Он отметил, что “вопреки здравому смыслу и принципам конституционного права, авторы этой „Концепции” решили объединить отдельные разделы действующей Конституции - VII „Прокуратура” и VIIІ „Правосудие” - в единый раздел VII „Суд и правосудие. Прокуратура” в новой редакции Конституции”. По словам депутата, это, очевидно, не случайно, “поскольку предусматривается, что главным судьей и, фактически, главным прокурором будет выступать Президент”. Н.ТОМЕНКО отметил, что в проекте новой Конституции предусматривается, что Президент Украины будет возглавлять Высший совет юстиции, к полномочиям которого предлагается отнести „внесение представления Президенту Украины относительно назначения судей на должность и освобождения их от должности; принятие решения относительно нарушения судьями и прокурорами требований о не совмещении должностей; рассмотрение жалоб на решение о привлечении к дисциплинарной ответственности судей и прокуроров; прекращение, а также приостановление полномочий (временное отстранение) профессионального судьи; предоставление согласия на задержание судьи до вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него”.

Н.ТОМЕНКО заметил, что предлагается также „с целью обеспечения действенности функций Президента Украины” предоставить ему право назначать и освобождать Генерального прокурора Украины без Верховной Рады Украины. „Таким образом, понятно, что Генеральная прокуратура станет подчинена одному институту власти - исключительно Президенту Украины”, - подчеркнул он.

Н.ТОМЕНКО также отметил, что в предложенной новой Конституции остается норма о том, что сохраняются должности глав государственных администраций в областях, городах Киеве и Севастополе, которые назначаются и освобождаются исключительно Президентом Украины.

Народный депутат Украины считает нецелесообразной отмену действующей конституционной нормы, как это предлагается в проекте, относительно возможности народного депутата Украины обращаться с депутатским запросом к Президенту Украины.