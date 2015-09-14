"Свобода" решила идти на местные выборы с "Правым сектором"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тягныбок сказал во время 32 съезда “Свободы”, обращаясь к делегатам.

“Поскольку “Правый сектор” заявил, что они не хотят участвовать в выборах... возможно, тогда стоит предложить Ярошу (речь идет о лидере «Правого сектора» Дмитрии Яроше – УНИАН), что если есть те их представители “Правого сектора”, которые бы могли претендовать на участие в наших списках, мы бы тогда могли открыть им дверь”, - сказал Тягнибок.

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Участники съезда такое предложение встретили одобрительно.

Как сообщалось, 12 сентября лидер «Правого сектора», депутат Верховной рады Дмитрий Ярош предложил объединиться партии «Свобода». Об этом он написал в соцсети Facebook, реагируя на арест бывшего нардепа от «Свободы» Юрия Сиротюка.