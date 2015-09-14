В Раду внесли проект бюджета-2016

Проект бюджета на 2016 год внесен в Верховную Раду Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

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По его словам, сегодня утром на заседании Кабинета министров Украины “мы приняли проект бюджета”.

“И я думаю, что он регистрируется или зарегистрирован в Секретариате Верховной Рады Украины”, - отметил Кириленко.

Он добавил, что в этом проекте бюджета предполагается “двукратное повышение социальных стандартов – с 1 мая и с 1 декабря. Но если во время совместной работы парламента и правительства будут дополнительные ресурсы, то такое повышение можно делать еще чаще”.