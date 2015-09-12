Яценюк: Украина должна быть на радарах США и ЕС

Украина должна быть в центре внимания правительств США и Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе инвестиционной конференции в Киеве премьер-министр Украины Арсений Яценюк, отвечая на вопрос, какая именно поддержка нужна Украине из ключевых столиц мира.

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«Украина должна быть на радарах США и ЕС. У них есть свои внутриполитические расклады, но важно, чтобы Украина была и оставалась ключевым приоритетом для США и ЕС. Украина – это поле боя. И это наша общая борьба за свободы и достоинство человека», - сказал Яценюк.