Корбан: Олигархи должны публично продать свои активы

Об этом заявил председатель политсовета Укропа Геннадий Корбан в эфире программы «Каток» на радио «Голос столицы» в пятницу вечером.

«Деолигархизация предусматривает, что в течение года все олигархи, которые владеют стратегическими отраслями украинской экономики, будут обязаны продать свои контрольные пакеты на публичных площадках не только в Украине, но и за рубежом. Мы готовим соответствующий законопроект на эту тему», – сказал он.

По словам Корбана, подобная мягкая национализация активов происходила во Франции, Германии и других странах.

Политик отметил, что для освобождения экономики Украины от олигархов нужно «выбить из-под них монополию».

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По словам Корбана, Игорь Коломойский заверил его, что готов пойти на продажу активов первым. Впрочем, это должно касаться всех тех, кто подпадает под определение «олигарх», подчеркнул лидер УКРОПа: «Мы примем правила игры, которые будут одинаковыми для всех олигархов». На уточняющий вопрос ведущего о том, что будет залогом того, что, получив власть, УКРОП именно так и поступит, Геннадий Корбан заявил: «Верить нужно тем людям, которые защищают страну, а такими людьми являемся мы – мы сегодня воюем на Донбассе, мы сегодня продолжаем делать то, что делали в администрации Днепропетровской области. И УКРОП сегодня является в Украине той силой, которая воюет не только с врагом, но и с внутренней оккупацией».