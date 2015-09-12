Тука: России скоро будет не до Крыма и Донбасса

Об этом Тука заявил в эфире политического ток-шоу "Шустер Live" на 1+1, передает depo.ua.

Однако, Тука убежден, что это станет возможным, лишь в случае сохранения мировой коалиции против Кремля и продолжение санкций против России.

Также он напомнил 90-е годы и существования республик внутри России. "Как только уровень жизни начнет ощутимо снижаться, то центральной власти будет не до Донбасса и Крыма", - отметил Тука. По его мнению, именно тогда, бескровно, на дипломатическом уровне можно будет вернуть оккупированные территории.

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Как сообщал УНИАН, луганский губернатор Георгий Тука считает, что борьба с коррупцией в Луганской области идет, но чувствуют изменения в основном те, кто вовлечен в процесс изменений. Тука анонсировал выездное заседание парламентского Комитета по борьбе с коррупцией, которое состоится 23 и 24 сентября в Луганской области, в Северодонецке.