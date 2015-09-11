Еврокомиссар Хан с оптимизмом ожидает отмены виз для украинцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Киеве.

"Я сейчас более оптимистичен, чем раньше... И я надеюсь, что эти тенденции продолжатся в смысле выполнения важной подготовительной работы, и что это возможно - получить положительный отчет. Но я не могу обязать себя назвать конкретную дату. Но сейчас выполнение критериев выглядит хорошо", - подчеркнул Хан, отвечая на вопрос о возможности введения безвизового режима для граждан Украины в 2016 году.

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Хан заверил, что команды экспертов, которые работают в Украине для изучения хода выполнения Украиной необходимых критериев Плана действий по визовой либерализации, постоянно отчитываются перед Еврокомиссией.

По его убеждению, украинская власть может успешно выполнить все необходимые требования для введения безвизового режима