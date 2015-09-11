Суд перенес заседание по "свободовцу" Сиротюку, подозреваемому в беспорядках под Радой 31 августа

Об этом сообщила пресс-служба ВО "Свобода".

"Рассмотрение дела перенесено в связи с тем, что сторона обвинения не огласила подозрение подсудимому, как того требует закон. Судья обязал прокурора предоставить стороне защиты должным образом оформленное ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Ю.Сиротюка", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, "во время суда, в ходе оглашения подозрения копии ходатайства подозреваемому не вручили, чего требует закон. Соответственно, суд не имел юридических оснований рассматривать дело".

Читайте такжеАваков пообещал Тягнибоку встречный иск: "И пусть не забудет взять с собой в суд совесть"

Таким образом, "судья принял решение объявить перерыв в заседании, пока подозреваемому не будет вручено надлежаще оформленное ходатайство и не состоится ознакомление с материалами дела", - пишет пресс-служба.

"Заседание суда продолжится после 14:00. Точное время будет сообщено позже", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеСуд взял под домашний арест подозреваемого в организации столкновений под Радой "свободовец" Леонова

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева избрал для экс-министра АПК, члена ВО «Свобода» Игоря Швайки меру пресечения в виде личного поручительства семи народных депутатов. Таким образом отказав в удовлетворении ходатайства стороны обвинения в применении к Швайки меры пресечения в виде ареста.