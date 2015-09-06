Власть и народ Украины должны неустанно бороться с коррупцией – директор МВФ
19:32, 06 сентября 2015Политика
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Украина должна восстановить социальный контракт между властью и народом, и этот контракт должен проявиться в борьбе с коррупцией.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила в ходе пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.
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«Вы смогли ввести антикоррупционное бюро с широкими полномочиями. Мы обсуждали это », - сказала Лагард.
По ее словам, Украина должна восстановить социальный контракт между народом и властью. Украинцы должны неустанно бороться с коррупцией.
Лагард отметила, что эффективная борьба с коррупцией будет работать в конце концов на восстановление страны и ее экономики.
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