Власть и народ Украины должны неустанно бороться с коррупцией – директор МВФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила в ходе пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

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«Вы смогли ввести антикоррупционное бюро с широкими полномочиями. Мы обсуждали это », - сказала Лагард.

По ее словам, Украина должна восстановить социальный контракт между народом и властью. Украинцы должны неустанно бороться с коррупцией.

Лагард отметила, что эффективная борьба с коррупцией будет работать в конце концов на восстановление страны и ее экономики.