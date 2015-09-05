В Одесской области создана пограничная комендатура быстрого реагирования

Как сообщили УНИАН в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы, на презентации пограничной комендатуры присутствовали председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили, руководители района и города.

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Кроме охраны госграницы, комендатура будет задействована в специальных мероприятиях, связанных с повышенным риском, в том числе антитеррористических. Служащие подразделения также будут задействованы в предупреждении преступлений и административных правонарушений. Комендатура оснащена современной автомобильной техникой и вооружением. Военнослужащие проходят серьезный отбор и обучение.

В настоящее время личный состав почти укомплектован. Ведутся реконструкция и ремонт зданий комендатуры, необходимых для службы и быта личного состава.

Присутствующим пограничники продемонстрировали современные средства и программы, с помощью которых контролируется участок государственной границы.