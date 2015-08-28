СМИ: Помощники Саакашвили избили нардепа Гончаренко - якобы пытался продавать места в списках БПП

По словам свидетелей нардепа ногами избили помощники Саакашвили.

Об этом как сообщает 24 канал в Facebook написала журналист Вера Запорожец.

Вчера, по свидетельствам многочисленных очевидцев, в здании областной администрации был избит народный депутат Украины А... Posted by Vera Zaporozhets on Friday, 28 August 2015

По ее словам, нардепа избили, потому что Гончаренко якобы торгует местами в будущем списке БПП.

На мой вопрос "правда ли, что вас избили помощники Саакашвили?" Гончаренко ответил: "я не комментирую эту ситуацию", — написала журналист.

Отметим, что источники УНИАН подтверждают правдивость слов Запорожец.

В то же время "Украинской правде" Гончаренко сразу прямо не ответил на вопрос о том, избили его или нет. Он захотел прокомментировать эту информацию только после того, как прочитает сообщение, которое распространила Запорожец.

Впоследствии депутат заверил, что в четверг он был в Одессе, но не видел Саакашвили.

Гончаренко заявил, что его не били, а слухи об избиении является попыткой дискредитировать команду президента.