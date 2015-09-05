Партия "Видродження" примет участие в местных выборах

14:20, 05 сентября 2015
Политика
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5 сентября состоялся VI внеочередной съезд политической партии "Видродження". Делегаты приняли решение об участии политической силы в местных выборах 25 октября 2015 года.

УНИАН

"Мы видим утраченные надежды на социальную справедливость, проедание кредитов и не видим ни одной эффективной реформы. Мы понимаем, что надо подниматься - нужно возрождать экономику, социальную защиту и надежду людей на свое будущее", - отметил во время выступления председатель политической партии "Видродження" Виктор Бондарь.

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"Киев всегда будет пытаться сохранить себе больше полномочий. Сейчас это ярко демонстрирует нынешняя власть. Мы считаем, что стране нужна настоящая децентрализация и именно местные общины должны стать основой будущего возрождения Украины. В первую очередь необходимо значительно усилить финансовую базу работы органов местного самоуправления, мы имеем для этого соответствующие конкретные предложения. Ждать, что Киев проведет реформы - не стоит. Общинам нужно самостоятельно формировать власть на местных выборах и начинать возрождать Украину", - добавил лидер партии "Видродження".

"Мы планируем выдвинуть более 10 тысяч кандидатов в депутаты разных уровней, кандидатов в мэры городов и сельских председателей. И в течение сентября сформируем и представим общинам региональные команды ответственных и неравнодушных людей. Для этого уже сегодня в большинстве регионов мы применяем совершенно новый подход к отбору кадров и проводим народный праймериз. Кандидатов в депутаты рекомендуют непосредственно люди, а не партии", - отметил председатель Политического Совета партии "Видродження" Виталий Хомутынник.

Во время съезда также были утверждены основные программные принципы партии "Видродження" на местных выборах 25 октября 2015 года.

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