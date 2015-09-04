Порошенко одобрил проведение первых выборов в объединенных общинах 25 октября

Законом, который Верховная Рада приняла сегодня, 4 сентября, вносятся изменения в статьи 14, 24 Закона Украины «О местных выборах», статьи 7 и 8 Закона Украины «О добровольном объединении территориальных общин» и изложен ряд положений в разделе II «Переходные положения».

Документом изменяется порядок образования объединенных территориальных общин. В частности, объединенная территориальная община считается созданной со дня вступления в силу решений всех советов, принявших решение о добровольном объединении, или с момента вступления в силу решения о поддержке добровольного объединения территориальных общин на местном референдуме при условии соответствия таких решений заключению Совета министров Автономной Республики Крым, областной государственной администрации.

Полномочия назначать первые выборы объединенной территориальной общины переданы Центральной избирательной комиссии.

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Также согласованы по времени процедуры объединения общин с избирательным процессом на очередных местных выборах, в частности, обеспечено проведение 25 октября 2015 года первых местных выборов в объединенных территориальных общинах, решение о создании которых и назначение в них первых местных выборов было принято после 14 августа 2015 года или первые местные выборы в которых не были назначены.

Указанные изменения обеспечивают реализацию права смежных территориальных общин сел, поселков, городов на добровольное объединение, получение финансовой поддержки в виде субвенций на формирование соответствующей инфраструктуры в соответствии с планом социально-экономического развития такой территориальной громады независимо от амбиций различных политических сил, которые до принятия этого закона имели возможность блокировать объединение территориальных общин в областных советах.