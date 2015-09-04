ОБСЕ в Украине запускает проект "Молодежная контактная группа"
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине сообщила о запуске проекта «Молодежная контактная группа».
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ.
Целью проекта является расширение возможностей молодых людей в Украине для налаживания диалога в стране.
«СММ убеждена, что этот проект может дать молодым украинцам шанс изменить ситуацию к лучшему путем налаживания диалога между молодыми людьми из разных уголков Украины и дать им возможность реализовать собственные идеи и проекты для нормализации ситуации в стране, - говорится в сообщении.
Читайте такжеОБСЕ заявляет, что террористы угрожают убивать наблюдателей
«СММ считает, что предоставление молодым людям возможностей реализовать собственные инициативы для улучшения ситуации в Украине в это непростое время может существенно способствовать прекращению этого конфликта», – заявил председатель СММ посол Ертурул Апакан.
Ранее УНИАН сообщал, что специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ не обнаружила тяжелого вооружения боевиков "ДНР" в установленных для хранения местах, где оно должно находиться после его отвода из линии разграничения в зоне АТО.