ОБСЕ в Украине запускает проект "Молодежная контактная группа"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ.

Целью проекта является расширение возможностей молодых людей в Украине для налаживания диалога в стране.

«СММ убеждена, что этот проект может дать молодым украинцам шанс изменить ситуацию к лучшему путем налаживания диалога между молодыми людьми из разных уголков Украины и дать им возможность реализовать собственные идеи и проекты для нормализации ситуации в стране, - говорится в сообщении.

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«СММ считает, что предоставление молодым людям возможностей реализовать собственные инициативы для улучшения ситуации в Украине в это непростое время может существенно способствовать прекращению этого конфликта», – заявил председатель СММ посол Ертурул Апакан.

Ранее УНИАН сообщал, что специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ не обнаружила тяжелого вооружения боевиков "ДНР" в установленных для хранения местах, где оно должно находиться после его отвода из линии разграничения в зоне АТО.