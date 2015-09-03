Украина должна сама решать, нужно ли менять формат переговоров по вопросам Донбасса - посол Литвы

Об этом посол Литовской Республики в Украине Мариус Януконис сказал во время дискуссионного клуба "Роль Литвы в отношениях Украина-Евросоюз".

Дипломат считает Минский процесс важным, потому что это является дипломатической частью разрешения конфликта. "Мы понимаем, что ведение переговоров является лучшим вариантом, чем война, поэтому мы считаем, что этот процесс надо продолжать", - сказал Януконис.

При этом он заявил, что вопрос изменения переговорного формата по урегулированию ситуации на Донбассе очень зависит от украинских чиновников и лидеров.

"Мы знаем, что происходят дискуссии, что существуют другие возможные форматы для переговоров. Раздаются голоса, что эти форматы могут быть расширенными путем привлечения Соединенных Штатов и Европейского Союза, но это зависит от украинской власти", - отметил Януконис, пояснив, что украинская власть сама должна принять решение, какой формат является лучшим, и какой формат является более эффективным.

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В то же время он выразил обеспокоенность процессом внедрения Минских соглашений, потому что вывод российских войск из Донбасса или отвода тяжелого вооружения от линии разграничения не происходит.

Также дипломат заверил, что Литва в отношениях с Украиной остается хорошим другом и партнером, оказывая поддержку во многих вопросах совместного взаимодействия. Януконис подчеркнул, что события в Украине имеют прямое влияние на страны Балтии, и Литва с беспокойством воспринимает события, которые происходят в Украине.

"Украина отстаивает европейские ценности, и в то же время, я считаю, что эти ценности являются универсальными. Эти убеждения, европейские убеждения о ценности стали катализатором к изменениям во время событий на Майдане или Революции достоинства, и мы понимаем, что если Украина потерпит неудачу в этой борьбе (против российской агрессии), это будет иметь более далеко идущие последствия не только для Украины, но также и для Европы. Я думаю, это будут более значительные последствия, чем греческий кризис", - подчеркнул посол.

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По его убеждению, аннексия Россией Крыма создала очень опасные предпосылки относительно фундаментальных принципов международного права и существования международно признанных границ в Европе, установленных международными договорами и принципами.

Как сообщал УНИАН, президент Польши Дуда недавно заявил о своей заинтересованности введения нового формата переговоров по урегулированию ситуации в Украине, в частности, приобщить к переговорам с Россией США и соседние с Украиной государства.

Также Дуда выразил мнение, что в переговорах должна принимать участие глава дипломатии Европейского Союза Могерини.

Ранее посол США в России Джон Теффт заявлял, что президент США Барак Обама готов принять участие в работе «нормандской четверки» по урегулированию ситуации на востоке Украины в случае получения соответствующего приглашения.