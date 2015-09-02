Германия призывает как можно скорее завершить переговоры об отводе легкого вооружения на Донбассе

Об этом УНИАН сообщили в посольстве Германии в Украине со ссылкой на сегодняшнее заявление Штайнмайера.

«Перемирие, которое действует со вчерашнего дня, а также ощутимое уменьшение боев вдоль линии фронта является обнадеживающим сигналом для начала нового учебного года, который вселяет надежду школьникам и их семьям с обеих сторон. Но уже не впервые хрупкое растение надежды быстро растаптывалось заинтересованной стороной. Поэтому я призываю обе стороны конфликта и в дальнейшем соблюдать перемирие. Настоящая, длительная военная деэскалация была бы важным импульсом для выполнения Минских договоренностей", - подчеркнул Штайнмайер.

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В этой связи он отметил, что "нам нельзя прекращать усилий: теперь важно как можно скорее завершить давно начатые переговоры об отводе легкого вооружения (калибром менее 100 мм - УНИАН) и продолжить политические переговоры. Успешное перемирие и прогресс в ситуации с безопасностью – это ключ к разрешению конфликта».

Как сообщал УНИАН, в зоне АТО за прошедшие сутки погибших среди военнослужащих нет, один боец получил ранение.

Председатель Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука сообщил, что в Луганской области расстреляна сводная мобильная группа, двое погибли и четверо получили ранения.