В МИД заверили, что Россия не сможет заставить Украину и ЕС внести изменения в Соглашение об ассоциации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сказал на совместном заседании комитетов Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции и по иностранным делам.

Министр проинформировал, что в рамках подготовки к заседанию трехсторонних переговоров Украины, ЕС и России по имплементации экономической части Соглашения об ассоциации, которые состоятся 7 сентября, вчера провел разговор с комиссаром Европейского Союза по вопросам торговли Сесилией Мальстрьом.

"Мы еще раз четко выразили наше общее обязательство, что соглашение в части эффективного функционирования углубленной зоны свободной торговли заработает с 1 января, и, конечно, мы ни в коем случае вместе не будем поддаваться никакому давлению и не будем вносить никаких правок в текст соглашения", - подчеркнул Климкин.

Также он напомнил, что на сегодняшний день уже 22 страны-члены ЕС ратифицировали Соглашение об ассоциации, поэтому текст этого соглашения будет ориентиром на будущее.

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, экономическую (о создании зоны свободной торговли) - в конце июня 2014 года, после проведения президентских выборов.

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В том же году Верховная Рада и Европарламент синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Также документ должны ратифицировать все страны - члены ЕС. Украина ожидает завершения ратификации соглашения всеми государствами Евросоюза до конца 2015 года.

Первоначально предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС заработает с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений Соглашения в действие до 31 декабря 2015 года.