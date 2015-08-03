Парламент Италии завершит ратификацию ассоциации Украина-ЕС в сентябре

Об этом говорится в сообщении Информационного управления Верховной Рады Украины относительно визита членов депутатской группы ВРУ по межпарламентским связям с Итальянской Республикой в Рим.

Представители группы провели ряд встреч с итальянскими коллегами: депутатами, сенаторами и чиновниками, в том числе с сенатором, членом Комиссии по иностранным делам Сената Италии Франческо Вердуччи, назначенным докладчиком в Сенате по вопросу ратификации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

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Согласно информации украинской депутатской группы в Комиссии по иностранным делам Сената Парламента Итальянской Республики, рассмотрение вопроса ратификации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС завершился поддержкой. Следующим этапом будет согласование на заседании председателей фракций даты внесения вопроса о ратификации Соглашения в Сенате.

«Несмотря на то, что ратификация Соглашения об ассоциации Украины с ЕС Палатой депутатов Италии состоялась 11 июня, рассмотрение вопроса в Сенате запланировано на сентябрь», - отмечается в сообщении.