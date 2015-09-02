Порошенко призвал "народы свободного мира" объединиться против российской агрессии в Украине

Президент Украины Петр Порошенко призывает «народы свободного мира» выступить единым фронтом против российской агрессии в Украине.

Об этом говорится в обращении президента к украинскому народу и народам мира в связи с 70-летием окончания Второй мировой войны, обнародованном на сайте главы государства.

Читайте такжеУкраина в проекте военной доктрины назвала Россию своим противником и агрессором

«Отмечая 70-ю годовщину окончания Второй мировой войны и почитая память десятков миллионов погибших, мы обращаемся ко всем народам свободного мира с призывом решительно выступить единым фронтом против российского агрессора, который начал необъявленную «гибридную» войну против суверенной Украины», - отмечается в обращении.

Порошенко подчеркнул, что Российская Федерация, цинично растоптав международное право, совершив аннексию Крыма и разжигание вооруженного конфликта на Донбассе, сегодня снова разрушает систему европейской и мировой безопасности. По словам президента, дерзкая российская агрессия представляет угрозу не только для Украины, но и для всего цивилизованного мира, его безопасности и стабильности.

«Кровавые уроки Второй мировой войны не должны быть напрасными. Остановить агрессора можно только объединенными усилиями, как это было 70 лет назад», - подчеркнул Порошенко.

Читайте такжеСикорский: надо доказать Путину, что конфликт слишком дорогой для него

Он отметил, что нынешняя поддержка Украины подавляющим большинством мировых и европейских лидеров, помощь, которую Украина постоянно чувствует в эти нелегкие времена, свидетельствуют, что международное сообщество осознает бесперспективность политики «умиротворения» агрессора.

«Демократический мир должен приложить максимум усилий для восстановления разрушенной системы международного порядка и возвращения доверия к международному праву», - подчеркнул Президент Украины.