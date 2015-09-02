Березенко принес присягу народного депутата под крики "ганьба"

Как передает корреспондент УНИАН, во время церемонии принесения присяги в сессионном зале парламента депутаты из фракции Радикальной партии скандировали: "ганьба!".

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После принесения присяги парламентарии от партии "Блок Петра Порошенко" (БПП) аплодисментами поздравили Сергея Березенко.

Как сообщал УНИАН, 28 августа Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Березенко народным депутатом Украины. Он был избран от БПП на промежуточных выборах в округе №205 в Чернигове 26 июля. До избрания депутатом Сергей Березенко занимал должность руководителя Государственного управления делами.