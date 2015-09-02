"Самопомич" объяснила, почему решила остаться в коалиции

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Объединения "Самопомич".

"Мы остаемся в коалиции для того, чтобы не дать Украинскому государству во время войны и социального напряжения скатиться к хаосу и узурпации", – заявил председатель фракции "Самопомощь" Олег Березюк.

Однако, по его словам, дальнейшая деятельность коалиции возможна лишь при одном условии – если она действительно будет коалицией партнеров.

Читайте также"Самопомич" остается в коалиции, но хочет пересмотреть отношения между ее участниками - нардеп

"Когда "Самопомич" не поддерживает назначение представителя старой прокурорской системы Шокина генпрокурором или председателем СБУ Грицака, то надо искать компромисс, а не идти на сепаратный союз с экс-регионалами. Если значительная часть общества не воспринимает изменений в Конституцию, то надо искать компромисс, а не силой продавливать свой вариант, и, опять же, компенсировать голоса депутатами из пророссийского "Оппозиционного блока". Мы требуем прекратить позорную практику альянса с силами, которые системно доводили страну до уничтожения", – подчеркнул Березюк.

В противном случае, убеждены в "Самопочи", коалиция теряет смысл существования, и тогда надо честно заявить украинцам о новых союзах.

"Но коалицию еще можно восстановить, если между нами восстановится доверие и чувство общей ответственности за государство", – заявляют во фракции.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября о выходе из состава коалиции объявила Радикальная партия.

Впоследствии представитель президента в Верховной Раде, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Степан Кубив заявил, что на консультациях по поводу дальнейшей деятельности коалиции "принят соответствующий план. План позитивный в том, что коалиция будет сохранена".