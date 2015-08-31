Столкновения под Радой прекратились, но митинг продолжается

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Столкновения прекратились. Митинги продолжаются. Сотрудники милиции и Национальной гвардии продолжают нести службу по охране правопорядка в правительственном квартале", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по предварительной информации, во время столкновений у Верховной Рады пострадало около сотни сотрудников органов внутренних дел, более 10 правоохранителей – в тяжелом состоянии. В данный момент им оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

"Информация касательно потерпевших среди гражданских лиц уточняется", - говорится в заявлении.

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Отмечается, что на месте событий работают следственно-оперативные группы и эксперты-криминалисты.