Столкновения под Радой прекратились, но митинг продолжается
По состоянию на 15:00 стычки под Верховной Радой прекратились, но митинг продолжается.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Столкновения прекратились. Митинги продолжаются. Сотрудники милиции и Национальной гвардии продолжают нести службу по охране правопорядка в правительственном квартале", - говорится в сообщении.
Сообщается, что по предварительной информации, во время столкновений у Верховной Рады пострадало около сотни сотрудников органов внутренних дел, более 10 правоохранителей – в тяжелом состоянии. В данный момент им оказывают квалифицированную медицинскую помощь.
"Информация касательно потерпевших среди гражданских лиц уточняется", - говорится в заявлении.
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Отмечается, что на месте событий работают следственно-оперативные группы и эксперты-криминалисты.
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