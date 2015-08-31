Депутаты от "БПП" заблокировали трибуну парламента

Народный депутат от “БПП” Ольга Червакова отмечает, что сессионный зал парламента практически полон, депутаты от Радикальной партии заблокировали президиум, а депутаты от “БПП” заняли трибуну, чтобы не допустить ее блокирования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила в комментарии журналистам.

“Президиум заблокирован представителями Радикальной партии”, - сказала депутат и добавила, что представители “БПП” “заблокировали трибуну, я так понимаю, для того, чтобы не дать заблокировать ее другим”.

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Червакова также отметила, что с трех входов, через которые депутаты обычно заходят в сессионный зал, открыт лишь один.

Она отметила, что “все депутаты сейчас на месте, сессионный зал почти полон”.

Как сообщал УНИАН, сегодня парламент на своем внеочередном заседании должен предварительно одобрить президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию “О децентрализации власти” (№2217а).

Заседание планировалось начать в 11:00, однако оно еще не открылось.