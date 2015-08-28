Меркель увидела страдающие от санкций западные компании, но отменять их пока никто не собирается

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам канцлера, санкции затронули ряд западных компаний. "Поэтому мы, конечно, хотим таких политических рамочных условий, которые позволили бы нам снять санкции. Ввиду существенных нарушений международного права и до сих пор нестабильной ситуации мы, к сожалению, еще не достигли этого вопроса", - сказала Меркель.

Вместе с тем канцлер отметила, что Берлин желает вернуться к конструктивным отношениям с Москвой.

"Мы желаем партнерских отношений с Россией, у нас так много международных проблем", - заявила Меркель. По ее словам, Москва, в частности, может сыграть важную роль в урегулировании конфликта в Сирии.

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Как сообщал УНИАН, 12 августа Кабинет министров Украины одобрил новый пакет дополнительных санкций против Российской Федерации и отправил их на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, 11 августа вступили в силу расширенные санкции США против России и украинских экс-чиновников, причастных к хищению государственных активов и злоупотреблений на госслужбе.