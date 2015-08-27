Президент ЕБА: после Майдана за места в Раде платили от $3 до $10 миллионов

Основатель инвестиционной компании Dragon Capital в Киеве и Президент Европейской бизнес ассоциации в Украине Томаш Фиала утверждает, что по его информации места в парламенте покупались по цене от 3 до 10 миллионов долларов за мандат.

«По моей информации, места в парламенте покупались по цене от $3 до $10 миллионов долларов за мандат. Конечно, так всегда происходило в Украине. Но я надеялся, что это закончится после Майдана», заявил он в интервью немецкому Spiegel, сообщает Новое Время.

«На первые места в списке они поставили хороших людей: героев войны и активистов с хорошей репутацией. Дальше в списке было много бизнесменов», сказал президент ЕБА.

Фиала объяснил, что покупают мандаты бизнесмены, желающие пролоббировать в Раде свои интересы, и для них этот мандат своего рода инвестиция.

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Отвечая на вопрос, почему Яценюк и Порошенко пошли на такой шаг, Фиала объяснил, что им было необходимо финансирование.

«Для того, чтоб профинансировать свою избирательную кампанию. У Яценюка не было своих денег. Порошенко предпочитает не растрачивать свое состояние. Таким образом они сами стали заложниками старой системы», - отметил президент ЕБА.

И теперь, по его словам, у реформаторов из-за этого появились сложности.

«Они везде встречают людей, которые им говорят: ваши намерения великолепные, но, пожалуйста, реформируйте в другом месте, а не у меня», - заявил Фиала.

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При этом он отметил, что несмотря на ряд проблем, в новом парламенте есть группа «чистых» политиков, которые действуют очень эфективно и уменьшают влияние лоббистов.

«В парламенте работает группа новых, чистых политиков. Это около 60 депутатов. Они не имеют большинства, но действуют очень эффективно. Они уменьшают влияние лоббистов», - заявил Фиала.