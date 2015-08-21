Порошенко в Берлине расскажет европейским лидерам про блеф Путина, - источник

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на свой источник в Администрации Президента.

Возможность внесения изменений в Конституцию Украины может стать простором для "дипломатического маневра" в переговорах, — пояснил собеседник издания.

Во время визита в Берлин Порошенко будет демонстрировать готовность Киева придерживаться Минских договоренностей и продолжать диалог с западными партнерами

"С одной стороны, понятно, что на переговорах собираются "дружить против Москвы". С другой — это возможность Порошенко убедить Запад в том, что Путин блефует, и ядерной войны бояться нечего. И, стало быть, можно поднимать более глобальный вопрос о смене переговорных форматов — замене "Минска" и "Нормандии" чем-то другим", — считает источник.

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"Украина никогда не пойдет на ограничение своего юридического суверенитета над оккупированными территориями" и нынешняя редакция изменений в Конституцию будет максимальной уступкой со стороны Президента.

"Прямой нормы Конституции не было и не будет. А ссылка на закон об особом порядке местного самоуправления в некоторых районах Донбасса — филькина грамота, ведь его можно изменить в любой момент", — добавил источник.

Напомним, что после завершения официальних празднований до Дня Независимости на Майдане в Киеве Порошенко отправится в Берлин на встречу с канцлером Германии и президентом Франции.