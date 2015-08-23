Климкин заявил, что агрессия России потерпит крах, как и пакт Молотова-Риббентропа

16:46, 23 августа 2015
Политика
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Агрессия Кремля и его попытки "перекроить" карту Европы не увенчались успехом.

Фото УНИАН

Об этом написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter.

"Сегодня годовщина пакта Молотова-Риббентропа. Эта попытка агрессией перекроить карту Европы провалилась. Так же потерпит крах и агрессия России", - убежден он.

Стоит отметить, что пакт Молотова – Риббентропа - договор о ненападении между Германией и СССР, подписанный 23 августа 1939 года.

В соглашении был секретное приложение, по которому Прибалтика отходила Советскому Союзу, а Польша - Германии.

Как ранее сообщал УНИАН, в странах Евросоюза 23 августа вспоминают жертв сталинизма и нацизма. В этот день 1939 года был подписан пакт Молотова-Риббентропа.

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