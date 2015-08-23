Климкин заявил, что агрессия России потерпит крах, как и пакт Молотова-Риббентропа
Агрессия Кремля и его попытки "перекроить" карту Европы не увенчались успехом.
Об этом написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter.
"Сегодня годовщина пакта Молотова-Риббентропа. Эта попытка агрессией перекроить карту Европы провалилась. Так же потерпит крах и агрессия России", - убежден он.
Сегодня годовщина Пакта Молотова-Риббентропа. Эта попытка агрессией перекроить карту Европы провалилась. Так же терпит крах и агрессия России.
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) August 23, 2015
Стоит отметить, что пакт Молотова – Риббентропа - договор о ненападении между Германией и СССР, подписанный 23 августа 1939 года.
В соглашении был секретное приложение, по которому Прибалтика отходила Советскому Союзу, а Польша - Германии.
Как ранее сообщал УНИАН, в странах Евросоюза 23 августа вспоминают жертв сталинизма и нацизма. В этот день 1939 года был подписан пакт Молотова-Риббентропа.