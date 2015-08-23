В Евросоюзе вспоминают жертв тоталитаризма

Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова в своем заявлении подчеркнула, что от тоталитарных и авторитарных режимов пострадали много стран Европы и нельзя, чтобы это повторилась, пишет «Европейская правда»

"Мы испытывали неоднократные нарушения основных прав. Мужчины и женщины были заключены в тюрьму и подвергнуты пыткам. Другие были приговорены к смертной казни в политических процессах, которые полностью игнорируют юстиции и фундаментальные права. Сотни людей были убиты, когда они пытались пересечь железный занавес в свободный мир. Некоторые граждане, которые считались врагами государства, лишились своего имущества. Другие шпионили за своими соседями, иногда даже доносили на своих друзей. Многие пропали без вести", - говорится в заявлении.

"Много государств, как Востока, так и Запада пострадали от тоталитарных и авторитарных режимов в 20 веке. Поэтому хранить эти воспоминания - это наш общий долг. Мы должны отдать должное всем жертвам, и мы должны обеспечить, чтобы такие злодеяния никогда не повторились. Не должно быть желание возмездия: но надо учиться на ошибках прошлого. Учиться на ошибках прошлого - это лучший способ борьбы с новыми рисками нетерпимости, ксенофобии, расизма, экстремизма и насилия", - отметила Юрова.