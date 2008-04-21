Федур называет абсурдным иск Кличко к Черновецкому

Адвокат Андрей ФЕДУР называет абсурдным административный иск кандидата на должность Киевского городского председателя Виталия КЛИЧКО к кандидату в столичные мэры Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ.

Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам представитель Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в суде А.ФЕДУР заявил: «Никаких противоправных действий Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ не совершал. Ведь все кандидаты в мэры сообщили о том, что они идут на выборы. Почему это нельзя было делать ЧЕРНОВЕЦКОМУ? Он не использовал помещения, не вовлекал в проведение какой-либо агитации своих подчиненных. Материалов, которыми бы обосновывалось исковое заявление наших оппонентов, я не увидел».

Адвокат сравнил ситуацию, сложившуюся в суде, с боксом: «По-видимому, все смеялись с ситуации, когда был бы назначен боксерский бой за титул чемпиона мира по какой-то версии, а один из участников не вышел на ринг для честной борьбы и обратился в суд, чтобы его конкурента не выпустили на ринг».

«Почему-то считают, что такая «откровенная» борьба за голоса избирателей может использоваться здесь, - заметил А.ФЕДУР. – Ведь подобных исков в суде есть несколько. Понятно, что их цель - снять ЧЕРНОВЕЦКОГО с избирательной гонки как на должность городского председателя, так и на депутата Киевсовета. По-видимому, у наших оппонентов есть определенные предостережения, что они не выиграют у ЧЕРНОВЕЦКОГО. Ведь действующий городской председатель не пошел по судам обжаловать постановление Верховной Рады об объявлении досрочных выборов. Теперь его оппоненты ищут какие-нибудь поводы, чтобы снять его с гонки». А.ФЕДУР прогнозирует, что это не последний подобный иск.

Напомним, что сегодня, 21 апреля, Окружной административный суд Киева начинает рассмотрение иска В.КЛИЧКО к Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ. Иск был подан 18 апреля.