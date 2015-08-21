Адвокат Сенцова обратится в Верховный суд РФ после оглашения приговора
10:38, 21 августа 2015Политика
804 0
Защитник режиссера Сенцова Дмитрий Динзе намерен обратиться в Верховный суд РФ с апелляцией после вынесения приговора 25 августа.
Адвокат Сенцова будет подавать апелляцию в Верховный суд РФ / facebook/Ekaterina Sergatskova
«В Верховном суде мы будем пытаться добиваться какого-то более-менее внятного итогового решения. Далее последует обращение в Европейский суд по правам человека», – сказал Динзе для Крым.Реалии.
Читайте также"Большое предательство начинается с маленькой трусости": Сенцов сказал последнее слово в суде (полное видео)
Ранее УНИАН сообщал, что очередные дебаты по делу Сенцова - Кольченка состоялись в суде в Ростове-на-Дону 19 августа, где объявили дату финального приговора суда - 25 августа. Обвинение требует наказание в виде 23 лет лишения свободы для Сенцова и 12 лет - для Кольченка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter