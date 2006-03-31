РПУ требует наказать виновных в преступлении

Республиканская партия Украины считает, что убийство члена РПУ Анатолия Симоненко, который выиграл выборы председателя крымского поселка Мирный, является «кульминационной точкой в нечестной, с криминальным оттенком, избирательной кампании 2006 года на всех уровнях».

Как говорится в заявлении президиума политсовета РПУ, переданном агентству УНИАН прес-службой партии, накануне дня голосования 26 марта А.Симоненко был зверски избит на пороге своего дома, и во время выборов находился в коме. Не дождавшись результатов, А.Симоненко умер.

Президиум политсовета Республиканской партии Украины выражает глубокое соболезнование семье погибшего. «Убийство нашего соратника – это огромная человеческая трагедия и серьезное преступление против демократии. Республиканец Симоненко был убежденным республиканцем и неподкупным политиком. Мы считаем, что именно принципиальность А.Симоненко послужили причиной трагедии», говорится в заявлении.

РПУ требует от Президента Украины, органов прокуратуры, МВД, СБУ принять все предусмотренные законом меры по расследованию и наказанию виновных в этом преступлении.

Как сообщал УНИАН, 24 марта вечером в Мирновскую поселковую больницу был доставлен депутат Мирновского поселкового совета и кандидат на пост председателя Мирновского поселкового совета А.Симоненко с закрытой черепно-мозговой травмой, гематомой затылочной области в состоянии комы.

Милиция установила, что телесные повреждения А.Симоненко нанесли на одной из улиц поселка Мирный двое неизвестных, вооруженных деревянными палками.

29 марта в больнице Евпатории от полученных травм А.Симоненко скончался.

По данному факту работает усиленная следственно-оперативная группа под непосредственным руководством начальника крымского милицейского Главка В.ХОМЕНКО. Возбуждено уголовное дело, ведутся оперативно-следственные мероприятия.

На выборах 26 марта А.Симоненко избрали председателем поселка Мирный.