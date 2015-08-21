Сегодня ростовский суд может перевести дело Савченко в Москву
09:30, 21 августа 2015Политика
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Ростовский областной суд рассмотрит сегодня вопрос о переводе в Москву дела украинской лётчицы Надежды Савченко
REUTERS
Об этом сообщает радио "ЭХО Москвы".
Напомним, что 16 июля Савченко обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой перенести рассмотрение ее дела из суда Донецка Ростовской области. Она отметила, что проведение суда в непосредственной близости к зоне конфликта на Донбассе опасно для нее, ее адвокатов и семьи.
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В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет об обвинении в покушении на убийство и убийстве.
Сегодня Ростовский областной суд будет решать, где будут судить Надежду Савченко
По данным адвоката летчицы, ей грозит максимальный срок заключения - 25 лет.
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