Минобороны подготовило стратегические документы оборонного планирования

По словам заместителя министра обороны-руководителя аппарата министерства Петра Мехеда, речь идет о Военной доктрине, концепции развития сектора безопасности и обороны, концепции Государственной целевой оборонной программы развития вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 2015-2020 годы, а также Стратегическом оборонном бюллетене, доработанном с учетом положений Стратегии военной безопасности.

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Кроме того, сказал заместитель министра, на рассмотрении правительства находится проект Государственной целевой оборонной программы оптимизации и реорганизации ВСУ на 2015-2017 годы.

На вопрос о Военной доктрине Петр Мехед ответил, что в ней определены главные угрозы, которые сейчас существуют для государства, определены силы и средства, необходимые для отражения возможных сценариев агрессии, а также внесены некоторые изменения понятийного аппарата.