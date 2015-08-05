Гройсман напомнил, что никакого особого статуса Донбасса нет, есть закон об особенностях самоуправления

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук, подчеркнув, что «уже надоело говорить, но никакого особого статуса Донбасса нет».

По словам Гройсмана, "есть закон об особенностях самоуправления на некоторых территориях Луганской и Донецкой областей, который предусматривает четкие механизмы жизни на этих территориях, если боевики сложат оружие, мы получим контроль над границей и на этих территориях вновь будут висеть украинские флаги".

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Он также добавил, что "никаких выборов на территориях, неподконтрольных Украине не будет и, что никакой амнистии для тех, кто виновен в преступлениях против человечности не может быть в принципе".

Особенно Гройсман подчеркнул, что "никаких секретных документов с боевиками никто не подписывал и подписывать не собирается, а Запад не обменивал нас на Сирию, Иран или на любую другую страну".

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И добавил, что "кто действительно болеет за наше общее дело, а это дело - сильное государство, нужно перестать жить слухами и домыслами. Все документы есть в открытом доступе. Давайте анализировать и дискутировать о документах, а не о слухах и выдумках".