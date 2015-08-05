Гройсман напомнил, что никакого особого статуса Донбасса нет, есть закон об особенностях самоуправления
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман напомнил, что речь об особом статусе Донбасса не идет.
Об этом он написал на своей странице в Фейсбук, подчеркнув, что «уже надоело говорить, но никакого особого статуса Донбасса нет».
По словам Гройсмана, "есть закон об особенностях самоуправления на некоторых территориях Луганской и Донецкой областей, который предусматривает четкие механизмы жизни на этих территориях, если боевики сложат оружие, мы получим контроль над границей и на этих территориях вновь будут висеть украинские флаги".
Читайте такжеПутин призвал Киев согласовать с боевиками особый статус Донбасса - Кремль
Он также добавил, что "никаких выборов на территориях, неподконтрольных Украине не будет и, что никакой амнистии для тех, кто виновен в преступлениях против человечности не может быть в принципе".
Особенно Гройсман подчеркнул, что "никаких секретных документов с боевиками никто не подписывал и подписывать не собирается, а Запад не обменивал нас на Сирию, Иран или на любую другую страну".
Читайте такжеПорошенко заявил о готовности вести диалог с законно избранными представителями Донбасса
И добавил, что "кто действительно болеет за наше общее дело, а это дело - сильное государство, нужно перестать жить слухами и домыслами. Все документы есть в открытом доступе. Давайте анализировать и дискутировать о документах, а не о слухах и выдумках".