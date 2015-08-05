Экс-судья КСУ призвал депутатов не голосовать за изменения в Конституцию и не поддаваться на "ахинею"
Судья Конституционного суда Украины в отставке Виктор Шишкин считает, что все, что делает нынешняя власть относительно конституционных изменений, является фейком.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на открытом заседании фракции "Самопомощь".
По его словам, в Украине нужно проводить реформы. "Реформы соответствующей отрасли, но это вовсе не подталкивает к так называемой конституционной реформе", - подчеркнул Шишкин.
По его словам, реформы можно провести, "ни на йоту, ни на букву не меняя Конституцию Украины".
Шишкин убежден, что нынешняя власть затеяла изменения в Конституцию для того, чтобы отвлечь внимание людей от тех насущных проблем, которые сегодня есть в обществе.
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Шишкин считает, что после вывода Конституционного суда по изменениям в Конституцию в части децентрализации народных депутатов будут убеждать, что теперь они обязаны принять эти изменения, поскольку они являются конституционными, и не могут их изменять, потому что есть соответствующее решение КС.
"Но я прошу вас на такую ахинею, я извиняюсь за такое слово, не поддаваться. Чтобы не сказал Конституционный суд - вы принимаете решение, за вами окончательное решение", - подчеркнул Шишкин, обращаясь к народным депутатам.
Шишкин также отметил, что Конституционный суд должен был бы четко выписать объяснения, почему в Украине нет условий военного положения (в случае, если речь идет о военном положении, то, согласно Конституции, изменения в Основной закон не могут вноситься - УНИАН).
Шишкин также подчеркнул, что в переходные положения Конституции внесены новые нормы, которых нет в основном тексте. Он добавил, что в части второй статьи 133 Конституции Украины четко определены все субъекты, и там не указаны "ни Донецкая, ни Луганская,ни Кировоградская, ни Одесская, ни Закарпатская, ни какой-либо другой области".
"А почему они появляются в переходных положениях? С какого рожна они родились там, если их в тексте нет. Это еще одна антилогика. Не может появляться новый срок в переходных положениях, которого нет в основном тексте Конституции", - отметил Шишкин.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 16 июля направила в КС проект изменений в Конституцию (относительно децентрализации власти) для получения заключения относительно соответствия требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.
31 июля КС обнародовал заключение по законопроекту, признав его таким, что отвечает Конституции Украины и не направлен на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины.
3 августа вывод Конституционного суда относительно законопроекта об изменениях к Конституции в части децентрализации поступил в ВР.
Теперь, согласно регламенту Верховной Рады, парламент предварительно одобрит законопроект (в первом чтении) минимум 226-ю голосами. Затем на следующей сессии для окончательного принятия закона о внесении изменений в Конституцию необходимо не менее 300 голосов парламентариев.