Экс-судья КСУ призвал депутатов не голосовать за изменения в Конституцию и не поддаваться на "ахинею"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на открытом заседании фракции "Самопомощь".

По его словам, в Украине нужно проводить реформы. "Реформы соответствующей отрасли, но это вовсе не подталкивает к так называемой конституционной реформе", - подчеркнул Шишкин.

По его словам, реформы можно провести, "ни на йоту, ни на букву не меняя Конституцию Украины".

Шишкин убежден, что нынешняя власть затеяла изменения в Конституцию для того, чтобы отвлечь внимание людей от тех насущных проблем, которые сегодня есть в обществе.

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Шишкин считает, что после вывода Конституционного суда по изменениям в Конституцию в части децентрализации народных депутатов будут убеждать, что теперь они обязаны принять эти изменения, поскольку они являются конституционными, и не могут их изменять, потому что есть соответствующее решение КС.

"Но я прошу вас на такую ахинею, я извиняюсь за такое слово, не поддаваться. Чтобы не сказал Конституционный суд - вы принимаете решение, за вами окончательное решение", - подчеркнул Шишкин, обращаясь к народным депутатам.

Шишкин также отметил, что Конституционный суд должен был бы четко выписать объяснения, почему в Украине нет условий военного положения (в случае, если речь идет о военном положении, то, согласно Конституции, изменения в Основной закон не могут вноситься - УНИАН).

Шишкин также подчеркнул, что в переходные положения Конституции внесены новые нормы, которых нет в основном тексте. Он добавил, что в части второй статьи 133 Конституции Украины четко определены все субъекты, и там не указаны "ни Донецкая, ни Луганская,ни Кировоградская, ни Одесская, ни Закарпатская, ни какой-либо другой области".

"А почему они появляются в переходных положениях? С какого рожна они родились там, если их в тексте нет. Это еще одна антилогика. Не может появляться новый срок в переходных положениях, которого нет в основном тексте Конституции", - отметил Шишкин.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 16 июля направила в КС проект изменений в Конституцию (относительно децентрализации власти) для получения заключения относительно соответствия требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

31 июля КС обнародовал заключение по законопроекту, признав его таким, что отвечает Конституции Украины и не направлен на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины.

3 августа вывод Конституционного суда относительно законопроекта об изменениях к Конституции в части децентрализации поступил в ВР.

Теперь, согласно регламенту Верховной Рады, парламент предварительно одобрит законопроект (в первом чтении) минимум 226-ю голосами. Затем на следующей сессии для окончательного принятия закона о внесении изменений в Конституцию необходимо не менее 300 голосов парламентариев.