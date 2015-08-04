Свидетель по делу Сенцова-Кольченко назвал "Правый сектор" структурным подразделением США

Вчера допрашивали "засекреченных" свидетелей, которые рассказали получали информацию о планах "Правого сектора" из российского телевидения. Сегодня, как сообщает Медиазона, один из свидетелей заявил, что считает "Правый сектор" структурным подразделением США.

Согласно сообщению, свидетель Георгий Черный, 11 апреля 1989 года рождения, буфетчик в ИП "Тарасов", лично с Сенцовым и Кольченко не знаком.

В апреле 2014 года буфетчик был координатором «Национально-освободительного движения» (НОД, российская праворадикальная организация).

Читайте также"Мемориал" признал Сенцова и Кольченко политзаключеннымиО поджоге офиса «Русской общины» Черный узнал в апреле 2014 года из СМИ и от членов самой организации.

Отвечая на вопросы адвоката, он заявил, что "Правый сектор" пытался захватить власть в Крыму.

"Наверное, потому что это одно из структурных подразделений Соединенных Штатов, которые таким образом пытались захватить власть", - ответил он на вопрос, зачем нужен захват власти "Правому сектору".