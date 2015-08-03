На экс-министра и свободовца Швайку завели дело за подаренный Harley-Davidson

Речь идет о мотоцикле Harley-Davidson модели FLH 2013 года выпуска, стоимостью 250 тысяч гривен.Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда от 29 июля, сообщает Украинская правда.

Возбуждено уголовное производство по ст. 368 УК (получение неправомерной выгоды).

Мотоцикл приобретен в июле прошлого года и передан Швайке в августе. В документах о покупке мотоцикла стоят подписи якобы Игоря Швайки. По этой причине столичное ГУ МВД намерено провести графологическую экспертизу почерка.

Печерский райсуд предоставил следователю Генпрокуратуры доступ к документам Минагрополитики с возможностью их удаления: писем с резолюциями в количестве не менее 15 экземпляров с оригиналами подписи Швайки, заявления экс-министра, написанные им собственноручно, о проведении проверки, предусмотренной законом об очищении власти, а также декларацией о доходах Швайки за 2013-2014 гг.

Игорь Швайка показал мотоцикл Harley-Davidson в мае этого года во время благотворительного мотопробега, сбор средств с которого должен был пойти на поддержку военного госпиталя. На вопрос журналистов Швайка подтвердил, что этот мотоцикл - подарок друзей.

"Знали, что я давно уже хотел мотоцикл. И близкие друзья сделали такой подарок. Сказали - теперь надо вступать в клуб и осваивать", - прокомментировал Швайка.

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Как сообщал УНИАН, ранее бывший министр аграрной политики Игорь Швайка оценил нарушения своих предшественников в 9,4 миллиарда гривень.