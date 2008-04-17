Пустовойтенко говорит, что выборы мэра Киева в два тура – это атавизм

Выборы городского председателя в два тура – это атавистический пережиток, от которого давно отказались страны Европы.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении экс-премьер-министра Украины, члена Инициативной группы по созданию Совета старейшин Украины Валерия ПУСТОВОЙТЕНКО.

«Эксперты уже успели определить, что преждевременные выборы Киевского городского председателя будут самыми дорогими среди всех, когда избирали столичного мэра. Поражает количество кандидатов, которые вступили в борьбу и рассматривают предстоящую гонку как средство для проведения собственной PR-кампании, - заметил он. - Среди них совсем мало популярных среди киевлян политиков, а еще меньше – опытных хозяйственников, специалистов, которые хорошо знают особенности работы городского хозяйства. Понятное дело, что для победы кое-кому придется ориентироваться на заскорузлый административный ресурс, а кое-кому надеяться на манипулирование избирательными технологиями».

По словам В.ПУСТОВОЙТЕНКО, именно по таким причинам коалиция сегодня договаривается изменить украинское законодательство «под ситуацию» и провести выборы столичного городского председателя в два тура. «Они понимают, что если выборы будут проходить по существующей избирательной системе, победу одержит действующий Киевский городской председатель, против которого и закрутилась вся катавасия», - убежден экс-премьер.

Он напомнил, что выборы Киевского городского председателя в два тура не новшество: «Это скорее напоминает атавистический пережиток. До 1994 года соответствующая законодательная норма уже действовала в Украине и засвидетельствовала свою низкую эффективность. Давно отказались от нее и страны Европы, которые справедливо расценивают нынешнюю систему более демократической и обоснованной. К тому же она нарушает Европейскую Хартию о местном самоуправлении, к которой присоединилась Украина. Поэтому, договариваясь о голосовании в два тура, мы откровенно двигаемся подальше от Европы».

«Думаю, что не лишнее сказать, что голосование в два тура обойдется для бюджета в значительно большую сумму. Имеет ли право власть прибегать к подобным дополнительным бюджетным расходам, помня о сложных инфляционных процессах и стагнации украинской экономики, о том, что сокращаются программы социальной поддержки малоимущих слоев населения, а взамен непрестанно растут цены? В настоящее время правительство заявляет о том, что ежемесячно будут увеличиваться цены на природный газ для населения, и последствия этого нетрудно предусмотреть. Уже сегодня уровень проплат киевлянами стоимости коммунальных услуг уменьшается, новая ценовая нестабильность нанесет городскому хозяйству ощутимые потери», - отметил В.ПУСТОВОЙТЕНКО.

«Я считаю ошибочным шагом решение о выборах киевского мэра в два тура. Вызывают разочарование безответственные действия украинских политиков, которые в прямом смысле слова полагаются на победу по любой цене», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля член президиума политсовета партии «Народный Союз Наша Украина», вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК призвал демократическую коалицию внести изменения в законодательство о проведении выборов мэра Киева в два тура.

Вместе с тем, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО высказался категорически против проведения досрочных выборов мэра Киева в два тура.

Он выразил убеждение, что идея проведения выборов городского председателя столицы в два тура связана с технологиями пиара, а не с желанием сделать выборы демократичнее и качественнее.