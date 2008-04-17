ПР не хочет без гарантий выставлять на расстрел Клюева или Левочкина

Фракция Партии регионов готова к избранию вице-спикеров, если коалиция публично заявит о пакетном голосовании по этому поводу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявила член фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН.

«Если коалиция публично подтвердит, что она готова на пакетное голосование, то вице-спикеры будут избраны сегодня», - сказала она.

А.ГЕРМАН отметила, что после такого заявления фракция Партии регионов соберется на свое заседание и в течение 15 минут окончательно утвердит кандидатуру.

«Без публичного подтверждения мы не хотим своих людей выставлять на расстрел», - сказала народный депутат.